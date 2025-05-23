В Госдуме призвали ввести штрафы за несоблюдение личной гигиены

Тех, кто не соблюдает правила личной гигиены и ходит в неопрятном виде, необходимо штрафовать. Такое мнение высказал Виталий Милонов, депутат Государственной думы. Его точку зрения привело издание 360.ru.

По утверждению депутата, он планирует вернуться в этом году к своей прежней инициативе ввести штрафы за появление в общественных местах с неопрятным внешним видом либо в одежде, которая имеет неприятный запах. Он подчеркнул, что такое состояние человека причиняет дискомфорт для окружающих.

«Необходимо установить определенные стандарты. Мы же культурное общество, а не Париж, где человек может хоть бомжевать, все будут его перешагивать», — указал Милонов.

При этом он подчеркнул, что при оценке внешнего вида стоит опираться на здравый смысл.

Ранее сообщалось, что одна из южнокорейская компаний призвала своих сотрудников мыться и носить чистую одежду. В дополнение к этому работникам было рекомендовано надевать свежую одежду ежедневно, пользоваться дезодорантом и применять влажные салфетки для поддержания личной гигиены. Кроме того, руководство призвало сотрудников регулярно проветривать рабочие помещения.