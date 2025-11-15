В Госдуме призвали выдавать путевки в санатории всем пенсионерам старше 70 лет

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ежегодно предоставлять санаторные путевки пенсионерам старше 70 лет. Он заявил, что отдых должен оплачиваться через систему обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования, а продолжительность поездки должна составлять не менее 14 дней. Об этом пишет ТАСС .

По его словам, внедрение такой программы позволит повысить качество и продолжительность жизни пожилых граждан, снизить нагрузку на медицинские стационары и уменьшить траты пенсионеров на лекарства.

Он отметил, что люди старшего возраста чаще сталкиваются с сердечно-сосудистыми, метаболическими и опорно-двигательными заболеваниями, а своевременное лечение помогает сохранять здоровье.

Миронов сообщил, что соответствующее обращение уже направлено премьер-министру Михаилу Мишустину.

