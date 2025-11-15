В Госдуме призвали выдавать путевки в санатории всем пенсионерам старше 70 лет
Миронов: сделать санаторный отдых ежегодной нормой нужно для пожилых граждан
Фото: [Фото: istockphoto.com/SeventyFour]
Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ежегодно предоставлять санаторные путевки пенсионерам старше 70 лет. Он заявил, что отдых должен оплачиваться через систему обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования, а продолжительность поездки должна составлять не менее 14 дней. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, внедрение такой программы позволит повысить качество и продолжительность жизни пожилых граждан, снизить нагрузку на медицинские стационары и уменьшить траты пенсионеров на лекарства.
Он отметил, что люди старшего возраста чаще сталкиваются с сердечно-сосудистыми, метаболическими и опорно-двигательными заболеваниями, а своевременное лечение помогает сохранять здоровье.
Миронов сообщил, что соответствующее обращение уже направлено премьер-министру Михаилу Мишустину.
