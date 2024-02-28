В Госдуме призвали запретить продажу знаков отличия силовых ведомств в интернете

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что любые формы, знаки отличия и предметы, связанные с силовыми структурами нужно запретить продавать в Сети. Об этом стало известно RT .

В обращении Минпромторгу РФ Милонов написал, что предметы силовиков стоит запретить продавать через интернет, тем более, если они не представляют коллекционного или исторического интереса. Сейчас с легкостью можно купить и форму правоохранителей, и какие-то особые предметы. В этом депутат видит очевидную угрозу для безопасности граждан.

«Реализация и приобретение подобных товаров должны быть организованы исключительно в специализированных магазинах со строгим учетом», — говорится в тексте обращения.

По мнению Милонова, мошенники и недобросовестные граждане могут воспользоваться знаками отличия, формой и другими предметами, связанными с ведомствами.

Ранее сообщалось, что известную платформу для покупки и продажи игр снова внесли в реестр запрещенных в РФ.