В Госдуме раскритиковали идею лишать пенсии бездетных россиян

Идея о лишении пенсии бездетных россиян была выдвинута лишь для привлечения внимания. Так считает депутат Государственной думы Ксения Горячева. Ее точку зрения привела «Газета.ру».

Ранее ведущий программы «Соловьев Live» Сергей Мардан в ходе передачи предложил лишать пенсий тех людей, у кого нет детей. Горячева прокомментировала эту инициативу. Она заявила, что выдвижение подобных идей не ведет к решению проблемы. Это делается исключительно с целью привлечения внимания.

«Обсуждать материнский капитал, ясли, жилье и поддержку семей — слишком скучно, а вот отмена пенсий звучит громко. Только пользы от таких идей — ноль», — указала депутат.

Она добавила, что для роста рождаемости необходимо говорить с людьми серьезно и ни в коем случае не раздражать их и не провоцировать на недоверие к власти.

Ранее другой депутат Госдумы, Светлана Бессараб, призвала Мардана извиниться перед россиянами за свою идею. Она подчеркнула, что отсутствие детей часто связано с объективными причинами — проблемами со здоровьем или личными трагедиями, а не с нежеланием заводить семью. Бессараб напомнила, что пенсионная система основана на трудовом стаже и профессиональных достижениях, а не на социальном статусе.