В Госдуме раскритиковали идею Львовой-Беловой о повышении планки многодетности

В Госдуме резко раскритиковали инициативу детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой повысить планку многодетности с трех до пяти детей. Председатель думского комитета по защите семьи Нина Останина заявила «Газете.Ru», что такое предложение не учитывает реальное положение дел в стране.

По данным статистики, только 10% российских семей (2,7 млн) воспитывают троих и более детей. Останина подчеркнула, что эта цифра недостаточна для выхода из демографического кризиса.

«Мы очень много сражались за то, чтобы вышел указ президента о едином статусе многодетных, где многодетной была бы признана семья, в которой воспитывается трое и более детей. Если для уполномоченного по правам ребенка 10% многодетных среди общего числа семей — это нормально, то для любого думающего человека, мне кажется, что это не очень нормально», — сказала парламентарий.

Принятие такой меры, по словам депутата, потребует изменения множества ведомственных законов, включая законодательство о мобилизации. В частности, отсрочка от призыва может сохраниться только для отцов пятерых детей вместо нынешних троих.

Останина обратила внимание и на важный тренд: в 2023 году рождаемость третьих детей выросла на 22%, тогда как вторых — сократилась на 14%. По ее мнению, это свидетельствует о потенциале роста многодетности при сохранении текущих мер поддержки.

Ранее сообщалось, что семьям дошкольников начнут выдавать карты с тремя тысячами рублей для покупки книг.