В Госдуме раскритиковали идею о свадебном кешбэке

Зампредседателя комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с сайтом aif.ru рассказал , что не одобряет идею о свадебном кешбеке.

В России предлагали рассмотреть введение налогового вычета за свадьбу, однако у этой идеи нашлось мало сторонников. Раскритиковал задумку и Виталий Милонов, по мнению которого, такая мера пригодилась бы только при очень нетрадиционных для европейской части России свадеб.

«Я уверен, что на демографию, на создание семьи это точно не повлияет. Это скорее создает ложное представление о семье как о свадьбе, как о какой-то тусовке, о некой вечеринке, за которую еще и кешбэк положен», — высказался Милонов.

В то же время авторы инициативы объясняли, что мера могла бы поддержать молодые семьи на начальном этапе совместной жизни. Выплаты при этом предлагали сделать максимум по 150 тысяч рублей на человека.

Ранее сообщалось, что в ХМАО началось соперничество молодоженов за «красивые» даты.