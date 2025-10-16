В Госдуме раскритиковали попытки решить демографический кризис за счет нищеты

Попытки решить демографический кризис за счет снижения уровня жизни населения вызывают резкую критику. Как заявила член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб, ввергать людей в нищету — контрпродуктивный путь, который не стимулирует рождаемость, а лишь усугубляет ситуацию. Эта позиция стала ответом на высказывание коллеги-парламентария, предположившего, что высокий достаток может негативно влиять на демографические показатели. Об этом сообщает NEWS.ru.

По ее словам, ключевым фактором, определяющим решение о рождении детей, сегодня является финансовое благополучие семьи, особенно в условиях мегаполисов. В отличие от сельской местности прошлого, где многодетность была экономической необходимостью, современные городские жители сталкиваются с высокими затратами на жилье и длительными ипотечными обязательствами. Эти финансовые обстоятельства вынуждают пары концентрироваться на достижении материальной стабильности и откладывать рождение детей.

Парламентарий добавила, что эффективная демографическая политика должна быть направлена не на снижение уровня жизни, а на создание надежной системы поддержки семей. Как подчеркнула Бессараб, правительство выделяет значительные ресурсы на эти цели — детский бюджет на ближайшие три года составляет 10 трлн рублей. Именно адресная помощь и создание благоприятных условий для семей рассматриваются как реальный инструмент улучшения демографической ситуации в стране.

Ранее глава государства Владимир Путин заявил о нехватке мер поддержки семей в России.