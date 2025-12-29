В Госдуме раскрыли детали новой семейной выплаты, которая начнет действовать с 2026 года

С 2026 года в России вступает в силу новая ежегодная мера поддержки для работающих семей с детьми, которая по сути является возвратом части уплаченного подоходного налога. Как разъяснил в интервью RT депутат Госдумы Александр Якубовский, выплата адресована семьям с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет (или до 23 лет при очном обучении), чей среднедушевой доход не превышает полуторакратный прожиточный минимум региона.

Право на нее имеют официально трудоустроенные налоговые резиденты РФ — родители, усыновители, опекуны или попечители, исправно уплачивающие НДФЛ по ставке 13% и не имеющие задолженности по алиментам.

Механизм выплаты принципиально отличается от стандартных пособий и интегрирован в налоговую систему. По итогам календарного года уплаченный налог на доходы физических лиц пересчитывается по пониженной ставке 6% вместо стандартных 13%. Разница, составляющая 7% от годового облагаемого дохода, возвращается семье в виде единовременной выплаты.

Таким образом, ее размер индивидуален и напрямую зависит от уровня официальной зарплаты родителя и количества детей. Например, при годовом доходе в 1 млн рублей возврат составит 70 тысяч рублей, однако окончательная сумма будет рассчитываться с учетом всех нюансов.

Получение поддержки носит заявительный характер. Подать документы можно будет через Социальный фонд России, МФЦ или портал госуслуг в строго определенный период — с 1 июня по 1 октября года, следующего за отчетным. Важно, что эта выплата не заменяет и не отменяет другие меры господдержки, такие как пособия по уходу за ребенком или материнский капитал, а будет работать параллельно с ними.

По замыслу законодателей, такой механизм не только оказывает адресную помощь нуждающимся семьям, но и создает дополнительный стимул для официального трудоустройства и легализации доходов, поскольку размер выплаты напрямую привязан к сумме уплаченного НДФЛ.

