В России хотят изменить правила расселения аварийного жилья из-за рисков на рынке недвижимости

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ выступило с инициативой, которая может кардинально изменить правила переселения миллионов россиян из ветхого и аварийного жилья. Как пишет «Российская газета» , ведомство подготовило законопроект, предлагающий новую формулу расчета денежной компенсации, которая должна сделать переезд в новые квартиры более привлекательным, чем получение выплаты.

По данным Минстроя, на начало 2024 года в стране насчитывалось 23,1 млн кв. метров аварийного жилья, где проживают 1,28 млн человек, и каждый год этот фонд пополняется в среднем на 2,7 млн «квадратов». Теперь ведомство хочет изменить порядок расселения аварийных домов, чтобы больше людей смогли оказаться в комфортных и современных жилищах.

Вот ключевые тезисы Минстроя:

Итоги года: Отрасль выросла на 3%. До конца декабря сдадут 107 млн кв. м жилья — власти считают это победой при нынешних ставках.

Приказ губернаторам: Достроить и сдать все, что возможно, до конца года, чтобы люди максимально быстро получили ключи.

Планы на 2026-й: Хотят построить не меньше 100–103 млн кв. м, но все будет зависеть от того, снизит ли ЦБ ставку и оживет ли ипотека.

Угроза роста цен к 2028 году: Из-за высоких ставок сейчас закладывают на 15% меньше новых домов. Если не начать новые стройки сейчас, через 3 года возникнет дефицит и жилье резко подорожает.

Стратегия «дешевых метров»: регионам поручили готовить как можно больше участков под стройку. Логика властей: больше предложений — ниже цены.

Ипотечный костыль: почти все жилищные кредиты в стране сейчас льготные. Бюджет тратит почти 2 трлн рублей только на то, чтобы компенсировать банкам разницу в процентах.

Ключевое изменение касается методики оценки. Согласно проекту, денежное возмещение будет включать рыночную стоимость изымаемой квартиры с поправкой на ее аварийное состояние, а также долю собственника в общем имуществе дома, включая земельный участок. При этом за жителем сохраняется гарантированный минимум — выплата не может быть ниже половины официальной стоимости квадратного метра в регионе, которую устанавливает Минстрой. Эксперты, в том числе аналитик Народного фронта Павел Склянчук, отмечают, что такой подход сделает выплаты менее привлекательными по сравнению с предложением равноценной квартиры, что ускорит процесс расселения.

«Чтобы, когда ситуация нормализуется по денежно-кредитной политике, когда будет нормальная ставка, мы были готовы строить больше. Потому что только повышенный объем предложения позволяет снижать стоимость жилья. Чем больше будет предложений, тем жилье будет дешевле», — сказал вице-премьер Марат Хуснуллин. .

Жильцам будут возмещены все сопутствующие убытки: расходы на переезд, временное проживание, поиск нового жилья и оформление прав на него, а также упущенная выгода. Для нанимателей жилья (не собственников) впервые предусмотрена возможность получения денежных выплат.

При этом законопроект допускает замену жилья на площадь, отличающуюся от предыдущей: если новая квартира дороже, разницу нужно будет доплатить муниципалитету, если дешевле — житель получит компенсацию. Это, как полагают авторы инициативы, добавит гибкости программе, особенно в условиях дефицита подходящего жилищного фонда в регионах.

Изменения продиктованы новой реальностью. Если раньше расселяли в основном малоэтажные бараки, то теперь подходят к концу срока эксплуатации многоквартирные дома в 3-5 этажей с десятками собственников, что делает процесс сложнее и дороже.

По расчетам Минстроя, принятие поправок при сохранении запланированного финансирования в 309 млрд рублей позволит к 2030 году расселить не 4,86 млн кв. метров, а 5,19 млн, увеличив число получивших новое жилье с 270 до почти 289 тысяч человек.

Таким образом, реформа нацелена не только на увеличение эффективности расходов, но и на создание мотивации для своевременного ремонта домов, чтобы остановить лавинообразный рост аварийного фонда.

