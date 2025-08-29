Новые правила призыва: решение о службе действует год, а не один сезон

Правительство России скорректировало правила призыва на военную службу. Теперь решение об отправке призывника в часть будет действовать в течение года — две призывные кампании. Об этом сообщает ТАСС.

Правительство России внесло изменения в регламент призывных кампаний, предоставив военкоматам больше гибкости. Ключевое нововведение касается срока действия решения о направлении молодого человека для прохождения срочной службы.

Отныне такое решение остается в силе на протяжении одного года. Это означает, что если призывника по каким-либо причинам не отправили в часть во время осенней кампании, это можно будет сделать в ходе следующей весенней, и наоборот. Ранее подобные решения могли иметь более короткий срок действия.

Норма закреплена в официальном постановлении, которое уже опубликовано на портале нормативных правовых актов. Изменения призваны упростить логистику и планирование призыва, сделав процесс более системным и менее зависимым от форс-мажорных обстоятельств в течение одного призывного сезона.

Ранее сообщалось о том, что в ГД раскрыли, когда призывной возраст в РФ повысят до 21 года.