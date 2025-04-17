В Госдуме рассказали, можно ли применить идею Трампа по мигрантам в России

Депутат Михаил Матвеев рассказал в беседе с «Газетой.Ru», можно ли применить идею Дональда Трампа платить мигрантам за самодепортацию.

По мнению парламентария, в России идея Трампа не приживется. По словам Матвеева, мигрантам за самодепортацию просто не смогут заплатить, так у России нет лишних денег.

«США могут напечатать долларов сколько угодно, им их не жалко отдавать. В России печать рублей строго контролируется международными финансовыми институтами тех же самых Соединенных Штатов, поэтому у нас лишних денег нет. И, на мой взгляд, в принципе здесь нет экономической заинтересованности у нелегального мигранта, потому что он приезжает в Россию зарабатывать деньги», — отметил депутат.

По мнению Матвеева, мигранты при возможности получать деньги за выезд, начнут этим активно пользоваться. Он также напомнил, что в 2025 году заработает реестр контролируемого пребывания мигрантов с блокировкой их счетов: это кнут, но для модели РФ он более подходящий.

Напомним, недавно Трамп предложил платить нелегальным мигрантам за самостоятельный выезд из США. При хорошем поведении иностранцам могут разрешить заезд в Штаты повторно, уже без проблем с документами.

Ранее сообщалось, что свыше 300 нарушений миграционного законодательства выявили в Нижегородской области.