В Госдуме рассказали о четырех индексациях пенсий в 2026 и 2027 годах

В 2026 году в России запланированы два этапа увеличения размера пенсионных выплат. Об этом в интервью РИА Новости рассказал Никита Чаплин, депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия».

По словам депутата, с 1 февраля и с 1 апреля 2026 года пенсии будут увеличены на 4,5% и 5,5% соответственно. В 2027 году ожидается ещё два повышения: с 1 февраля и с 1 апреля пенсии вырастут на 4% и 4,1% соответственно.

«В 2026 предвидятся две индексации: на 4,5% с 1 февраля и 5,5% с 1 апреля. В 2027 году запланированы повышения на 4% и 4,1% соответственно», — сказал Чаплин.

Ранее депутат Чаплин назвал категории людей, которые могут рассчитывать на досрочную пенсию в конце года. По словам законодателя, это касается и детских пособий, в том числе и выплат по беременности и родам, уходу за ребенком, выплат малоимущим семьям.