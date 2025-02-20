СМИ: россияне начали массово скупать доллары в обменниках из-за падения курса

Сотрудники отмечают, что ажиотаж начался с самого утра 20 февраля. При этом курс в обменниках оказывается выше, чем официальный курс Банка России. Например, в одном из пунктов на Ленинградском проспекте в Москве за доллар просят 95 рублей, в то время как официальный курс составляет 90,43 рубля. Время ожидания обслуживания составляет 10 минут, отмечает источник.

Снижение курса доллара произошло на фоне переговоров между США и Россией, которые состоялись 18 февраля. Это привело к тому, что внебиржевой курс американской валюты опустился ниже 88 рублей впервые с сентября 2024 года.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщал, что россияне начали массово покупать заграничные туры на фоне падения курса доллара. Отмечалось, что жители разных регионов РФ начали активно бронировать путевке на весенне-летний сезона 2025 года.