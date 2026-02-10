В Госдуме рассказали о типичных ошибках при оформлении налогового вычета

Вопрос получения налогового вычета за квартиру для многих заемщиков превращается в бумажный марафон с неочевидными правилами. Чтобы избежать типичных ошибок, которые могут затянуть возврат денег на месяцы, депутат Каплан Панеш рекомендует обратить внимание на несколько ключевых моментов. Главный из них — использовать упрощенный порядок оформления через личный кабинет на сайте ФНС, который существенно сокращает время обработки заявлений. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что при этом даже при электронном оформлении важно проявлять максимальную внимательность. Частые ошибки связаны с неправильным указанием реквизитов — например, когда заемщик путает лицевой счет с корреспондентским счетом банка. Не менее важен стратегический выбор: вычет по уплаченным процентам можно получить только по одному объекту недвижимости, поэтому при наличии нескольких ипотек стоит заранее решить, какую из них использовать для этой льготы. Кроме того, супругам следует заранее обсудить и оформить соглашение о распределении вычета, чтобы в дальнейшем избежать споров с налоговой.

По мнению парламентария, последствия пренебрежения этими правилами предсказуемы: заявление уйдет на доработку, а сроки возврата средств растянутся. Особенно критично правильно указывать номер корректировки при подаче уточненной декларации — малейшая неточность здесь может привести к техническому отказу.

Он резюмировал, что процесс получения вычета перестает быть автоматическим и требует от заявителя не только собрать чеки, но и вникнуть в бюрократические нюансы. Следование простым рекомендациям — работать через личный кабинет, дважды проверять реквизиты и заранее распределять вычеты в семье — позволит сэкономить нервы и время, превратив налоговую льготу из абстрактной возможности в реальные деньги на счету.

Ранее сообщалось, что россиянам упростили получение налоговых вычетов через «Госуслуги».