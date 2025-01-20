В Госдуме рассказали о возможном внеплановом увеличении пенсий россиян

Эксперт Валерий Тумин, входящий в совет по развитию цифровой экономики при комитете Госдумы, заявил в интервью «Газете.Ru», что россиянам необходимо внеплановое повышение пенсий на 2-3%.

По его словам, индексация пенсий в России весной или летом может стать реальностью, особенно учитывая данные различных исследований. Тумин подчеркнул, что увеличение возможно для неработающих пенсионеров, которые являются самой уязвимой группой населения.

Однако поддержка работающих пенсионеров также очевидна, учитывая, что их пенсии будут пересчитаны впервые с 2016 года. Он добавил, что минимальная заработная плата также выросла, что позитивно влияет на доходы работающих пожилых людей.

По мнению эксперта, необходимость внеочередной индексации пенсий уже назрела из-за роста цен на товары и услуги. Тумин отметил, что с 2020 года государственный бюджет ориентируется на социальные программы, на которые в 2025 году выделят 6,5 трлн руб.

С 1 января 2025 года российские пенсии увеличатся на 7,3%. Скорректируют пенсии на основе инфляции в 9,52% по итогам 2024 года, отметил кандидат экономических наук Игорь Балынин.

Ранее в Госдуме заявили о готовности бюджета к дополнительной индексации пенсий.