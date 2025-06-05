В Госдуме рассказали, почему пенсионная система в России должна быть прозрачной

По словам депутата нижней палаты парламента Сергея Гаврилова, пенсионную систему в нашей стране необходимо сделать более прозрачной, потому что пожилые граждане должны четко понимать, каким образом формируется их пенсия и почему ее размер может меняться. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

Он добавил, что сегодня пенсионеры нередко не обладают информацией о пересчетах пенсионных выплат, так как она подается в сложных бюрократических формулировках на официальных порталах. Именно поэтому, когда по той или иной причине начисления в одном месяце оказываются меньше, чем в предыдущем, вызывают у людей недоумение и беспокойство.

По мнению парламентария, возможным выходом из такой ситуации является не просто создание калькуляторов пенсий, а полноценное сопровождение пенсионеров, в рамках которого в личном кабинете граждан должны отображаться все изменения, основания для перерасчетов, суммы удержаний и пояснения к каждой строчке.

Он подчеркнул, что государству также следует пересмотреть свои подходы не только к индексации пенсий, а также и к тому, как данные индексации объясняют людям. Так, граждане, получающие прибавку, должны четко понимать, откуда она берется, а в случае удержания человеку должны заранее объяснить и обосновать, почему так произошло, а не ставить перед фактом.

Ранее в Соцфонде раскрыли, почему женщины в РФ пенсию получают больше, чем мужчины.