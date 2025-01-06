Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT выразил недоумение по поводу интервью Владимира Зеленского. В нем лидер киевского режима допускал мат и оскорблял русский народ.

По мнению парламентария, у Зеленского «больное воображение и нездоровые амбиции», которые довели Украину до нынешнего разваливающегося состояния. Все интервью, как отметил депутат, стало нарушением дипломатического протокола и воспитания. Белик считает, что Зеленский стал по-актерски играть на публику и создавать образ воинственного правителя, каким на самом деле не является.

«Отказ говорить на русском языке, использование нецензурных выражений, какие-то странные псевдооткровения, — Зеленский всячески пытается удержать украинскую повестку, сохранить поддержку Запада, внести смуту в вопрос мирного урегулирования и лишь подтверждает, что воюет с русским миром», — считает собеседник RT.

По словам Белика, Зеленский продолжит идти на манипуляции и вызывать скандалы по указке западных партнеров.

Ранее сообщалось, что депутат Шермет высказался о заявлении Зеленского о русском народе.