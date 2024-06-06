В Госдуме снова подняли вопрос об отмене ЕГЭ в России

Госдума внесла в нижнюю палату парламента на обсуждение законопроектоб отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Причина: проверка знаний не оправдала ожиданий, а превратилась в бессмысленную зубрежку для баллов. Подробнее об этой инициативе рассказывает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

ЕГЭ ввели в 2002 году как новую форму для образования, но в тестовом режиме. В 2006-м экзамены сдавали уже по всей России. Такие проверки, как считали, помогут детям серьезнее готовиться и относиться к экзаменам, а также снизить уровень коррупции при поступлении в вузы. По этим причинам и успешному проведению тестового режима, ЕГЭ ввели уже официально. Родители массово жаловались, и даже обращались с вопросом об отмене таких экзаменов к Владимиру Путину.

Несмотря на это, ЕГЭ дожил до 2024 года и его этим летом сдают множество выпускников. Кто-то даже умудряется получить больше 90 и ста баллов. Однако в Госдуме посчитали, что пора вносить перемены. Один сенатор и 14 депутатов из трех партий поддержали закон об отмене ЕГЭ, его хотят продвинуть на обсуждения и, возможно, принять. В этом случае изменения вступят в силу с начала 2025 года.

Авторы инициативы привели ряд аргументов в пользу идеи. Например, отметили, что ЕГЭ — не про знания, а зубрежку, и важность этого экзамена вызывает у детей тревогу. Известны даже случаи суицидов, хотя депутаты не подкрепили это упоминание статистикой. Но главное: сдача госэкзамена не гарантирует поступления на бюджетные места в вузы.

«На любой встрече с выпускниками вузов или школ при обсуждении ЕГЭ я говорю, что считаю его вредным инструментом. Все согласны — аплодисменты и овации. Его нужно отменить. Молодежь и учителя замучены. Родители вынуждены тратить деньги на репетиторов для подготовки к ЕГЭ. Мы получаем псевдо-бесплатное образование», — отметил один из авторов проекта Ярослав Нилов.

Депутаты предлагают заменить ЕГЭ на старую добрую советскую оценку знаний детей. Полагают, что это исключить шаблонное образование и снизит градус напряжения в учебных заведениях. Главное сделать систему единой для всех школ, в том числе и сельских.

Напомним, недавно в ряде регионов разразился скандал из-за слишком тщательного досмотра учеников на ЕГЭ. Хотя проверки этой информации надзорными органами не показали нарушений, ситуация вызвала широкие обсуждения. Омбудсмен Волынец недавно высказалась об идее ввести родительские комитеты на входы перед экзаменом