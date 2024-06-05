Омбудсмен Волынец оценила идею о включении родительского комитета на досмотр перед ЕГЭ

На фоне участившихся жалоб на досмотры выпускников перед ЕГЭ было предложено ввести в качестве наблюдателей людей из родительского комитета. Уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан Ирина Волынец в беседе с RT положительно оценила данные изменения.

Школы в Воронеже и селе Чувашии попали в скандал из-за жалоб на досмотры перед ЕГЭ, и хотя информация об этом не подтвердилась надзорными ведомствами, над потенциальными ситуациями начали размышлять. Было предложено позволить родительским комитетам присутствовать на досмотрах, чтобы избежать случаев нарушения прав ребенка.

По мнению Волынец, родительские комитета могли бы снизить риски, сделать процесс досмотра более прозрачным.

«Вообще бы не хотелось, чтобы у нас вставал вопрос досмотра детей. Потому что слово «досмотр» связано с недоверием к нашим детям. И не хотелось бы, чтобы они начинали свою жизнь с того, что государство априори им не доверяет... Поэтому родители выступают с инициативой. Чтобы не имели права на это ни какие-то сотрудники, специально приглашенные, ни сами родители», — заявила Волынец RT.

Ранее сотрудник пункта приема ЕГЭ Воронежа рассказал, что школьники сами поднимали одежду. При это основные жалобы поступали от детей именно на слишком жесткие требования досмотра от взрослых. Рособрнадзор и областная прокуратура вмешались в ситуацию, но нарушения не подтвердились. Аналогичная история случилась и в Чувашии, где также осуществили проверки.