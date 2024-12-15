В Госдуме собрались ограничить число алкомаркетов на один многоквартирный дом

В ходе интервью с RTVI депутаты Государственной Думы Филатова и Хамзаев высказались в поддержку идеи ограничить количество алкомаркетов, расположенных в непосредственной близости от жилых домов. Это стало ответом на предложение внештатного специалиста по психиатрии Минздрава Светланы Шпорт запретить предоставление скидок на алкогольную продукцию в магазинах.

По мнению депутатов, такая инициатива Шпорт вряд ли приведёт к уменьшению потребления алкоголя в стране.

Хамзаев также отметил, что в некоторых жилых районах может быть не один, а два магазина, специализирующихся на продаже алкоголя. По его мнению, чем больше таких магазинов, тем выше уровень социальной напряжённости.

«Считаю, что на душу населения надо определять лимит такого рода заведений: если это спальный район — то, грубо говоря, от 30 до 50, но лучше 10–12», — предложил он.

Хамзаев предложил ограничить возраст покупателей в алкомаркетах, поскольку из-за продажи «дополнительных товаров» по сниженным ценам туда нередко приходят несовершеннолетние.

Ранее сообщалось, что правительство РФ планирует к 2030 году снизить уровень употребления алкоголя.