В столице заблокировали аккаунт, на котором ребенок устроил на самокате ДТП

В связи с инцидентом, произошедшим на электросамокате, в котором ребёнок въехал в столб и стал причиной смертельного ДТП, владелец верифицированного аккаунта на Mos ID, передавший его ребёнку, был заблокирован в сервисе. Об этом информирует департамент транспорта Москвы.

Ранее в пресс-службе Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве заявили, что два несовершеннолетних, которым по 16 лет, на электросамокате столкнулись с фонарным столбом в западной части города. В результате один из них был сбит автобусом и получил смертельные травмы, а второй был госпитализирован с различными повреждениями.

«Безопасность превыше всего! Передача управления электросамокатом несовершеннолетним недопустима и несет в себе огромный риск. Человек, передавший аккаунт ребенку, заблокирован в сервисе», — говорится в Телеграм-канале ведомства.

Департамент транспорта напоминает, что самокат рассчитан на одного человека, а воспользоваться услугой аренды могут только лица, достигшие совершеннолетия, после прохождения процедуры идентификации через сервис Mos ID.

