В ходе общения с представителями РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил предоставлять государственные жилищные сертификаты только тем гражданам Российской Федерации, которые получили гражданство не менее десяти лет назад. При этом жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей должны быть исключены из этого правила.

Депутат считает, что подобное право должно быть доступно только тем, кто является гражданином Российской Федерации не менее десяти лет, за исключением жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Слуцкий обратил внимание на то, что мигранты, прибывшие в страну в большом количестве, продолжают пользоваться социальными программами, действующими в России. Они получают российское гражданство, иногда нечестным путем, и затем используют различные уловки, чтобы получить государственные жилищные сертификаты, которые предоставляются в первую очередь, посетовал законодатель.

В качестве иллюстрации Слуцкий привел примеры неоднозначных ситуаций, которые произошли в подмосковных Мытищах, Нижнекамске и других городах России. Он подчеркнул, что в то время, когда коренные жители страны десятилетиями стоят в очереди на получение жилья, подобные случаи вызывают недоумение.

«Все помнят громкий случай в Хабаровске, где среди получателей жилья оказались недавние мигранты: из 792 семей около 20% были выходцами из Средней Азии и Закавказья, хотя доля коренных народов в городе превышает 95%», — отметил он.

Слуцкий подчеркнул, что такие случаи вызывают у людей справедливое возмущение и недоумение. По его мнению, это не что иное, как издевательство над коренными жителями России.

«Мы будем добиваться, чтобы в регионах бывшие мигранты могли рассчитывать на социальные льготы только через пять лет после их переезда туда. Поручил депутатам ЛДПР во всех субъектах РФ выйти с такими инициативами в самое ближайшее время», — сказал он.

Председатель партии ЛДПР предложил ввести запрет на выдачу жилищных сертификатов для тех, кто имеет недвижимость за границей или является гражданином другого государства.

Ранее сообщалось, что в Московской области выдали первый электронный сертификат на покупку жилья для детей-сирот.