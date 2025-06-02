В Госдуме собрались смягчить ограничения на тонировку стекол машин

Депутаты Государственной Думы от фракции ЛДПР предложили законопроект, который предусматривает ослабление ограничений на затемнение боковых стекол транспортных средств и увеличение штрафов за их нарушение. Об этом стало известно из сообщения главы комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, опубликованного в его аккаунте в социальных сетях.

Законопроект, предложенный депутатом, предусматривает введение новых стандартов светопропускания. Согласно проекту, уровень светопропускания должен быть не менее 60% от установленного техническими требованиями значения в 70%.

По мнению Нилова, в этой ситуации ответственность за нарушение будет наступать, если светопропускание передних боковых стекол составляет менее 42%, но при этом лобовое стекло нельзя будет затемнять.

«Прямые палящие лучи солнца провоцируют перегрев салона, повышенный расход топлива ввиду необходимости использовать кондиционер, а также отрицательно влияют на зрение и общее самочувствие водителя», — написал Нилов.

В документе, который депутат представил в качестве обоснования своей инициативы, предлагается ужесточить наказание за нарушение требований к светопропусканию лобового стекла. В частности, штраф за такое нарушение может составить до 3 тыс. руб. Кроме того, предлагается увеличить штраф за несоблюдение требований к тонировке передних боковых стекол. В этом случае штраф может составить до 1 тысячи.

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