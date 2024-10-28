В Госдуме собрались запретить отказывать бездетным женщинам в трудоустройстве

Депутаты Госдумы разработали проект закона, согласно которому работодатели не смогут отказывать в приеме на работу женщинам без детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пояснительную записку к документу.

Отмечается, что инициатива внесения соответствующих изменений в российский Трудовой кодекс исходит от депутатов фракции ЛДПР.

«На практике некоторые работодатели отказывают в трудоустройстве молодым женщинам, у которых нет детей, опасаясь последующих сложностей, связанных с потенциальным длительным отпуском и выплатами по беременности, родам и уходу за ребенком», — приводится в пояснительной записке.

Проект закона также предусматривает, что работодатель не будет иметь возможности отзывать женщин из декретного отпуска в момент ухода за ребенком, пока несовершеннолетнему не исполнится 3 года.

А еще законодателями предлагается поднять до 3 лет повысить возраст детей, матери которых получат возможность перевестись с сохранением средней заработной платы с прежнего места трудоустройства на другую работу.

Ранее председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства, иерей Федор Лукьянов назвал идею ввести в России налог на бездетность — провокацией.