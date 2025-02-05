В Госдуме сообщили, что пенсионеры РФ получат увеличенные выплаты к 25 февраля

Все граждане России, получающие страховую пенсию, до 25 февраля получат проиндексированные на 9,5% выплаты. Об этом сообщила ТАСС Екатерина Стенякина, член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов от «Единой России».

Она пояснила, что если пенсионеры получают выплаты на дому, то уже в указанный период они смогут увидеть свою скорректированную пенсию, включая январскую доиндексацию.

Если же деньги поступают на банковскую карту, поступления начались с 1 февраля. У каждого пенсионера своя фиксированная дата получения пенсии, которую можно узнать на сайте Социального фонда РФ.

Таким образом, до 25 февраля пенсионеры получат проиндексированную пенсию за февраль и январскую доиндексацию. С 1 января 2025 года Социальный фонд проиндексировал страховые пенсии на 7,3% для работающих и неработающих пенсионеров.

В конце января президент России Владимир Путин поручил провести индексацию пенсий в феврале по уровню фактической инфляции в 9,5%.

Ранее депутат Мособлдумы Анатолий Никитин заявлял, что для пенсии в 110 тыс. руб. надо отработать 64 года.