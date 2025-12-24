В Госдуме сообщили о планах по расширению функционала MAX

В Госдуме сообщили о планах по расширению функционала национального мессенджера MAX. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу комитета по информационной политике, ИТ и связи Сергея Боярского.

По его словам, планов по расширению функционала приложения много, но реализовываться они будут постепенно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал по расширению проектов с использованием нейросетей в регионе.