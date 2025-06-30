В Госдуме указали на «унизительную помощь» для семей бойцов СВО

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев резко раскритиковал практику вручения семьям бойцов СВО неуместных и бесполезных подарков. В интервью NEWS.ru депутат назвал такие действия чиновников «плевком в душу и унижением».

По словам парламентария, ряд презентов для семей защитников демонстрируют бюрократический подход и полное равнодушие к реальным нуждам людей. Журавлев привел примеры, когда родственникам погибших военных вручали испорченные продукты или бытовые приборы, абсолютно не соответствующие их потребностям.

«Им проще отчитаться о „врученных подарках“, чем вникнуть в реальные беды и заботы. Мы обязаны изменить этот подход. Хватит раздавать бесполезные микроволновки! Надо говорить с людьми, слушать их», — сказал депутат.

Журавлев настаивает на переходе к адресной поддержке, когда каждая семья получает именно то, в чем действительно нуждается.

Ранее глава Мособласти Андрей Воробьев отметил важность создания доступной среды в регионе, где проживает немало семей участников СВО и детей.