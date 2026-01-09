В Госдуме утвердили производственный календарь на 2026 год: выходных стало еще больше

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с RT подробно разъяснил схему производственного календаря на 2026 год, обозначив ключевые цифры и периоды отдыха для планирования личного и рабочего графика.

Одной из основных особенностей наступающего года станут рекордно длинные новогодние каникулы. Благодаря решениям правительства, отдых продлится 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. Перенос выходных с 3 и 4 января на другие даты позволил создать этот продолжительный период. Помимо этого, россиян ждут несколько трехдневных мини-каникул в феврале, марте, июне и дважды в мае, что создает удобные возможности для коротких путешествий.

«Главные цифры, которые важно знать каждому, — это 247 рабочих дней и 118 дней отдыха, включающих как еженедельные выходные, так и государственные праздники. Такой расклад является сбалансированным и соответствует установленным в Трудовом кодексе нормам», — отметил Чаплин.

Он подчеркнул, что такой расклад является сбалансированным и соответствует нормам Трудового кодекса, а механизм переноса выходных дней не позволяет «сгорать» праздникам, выпадающим на субботу или воскресенье.

Значимым нововведением Чаплин назвал отсутствие в календаре рабочих суббот.

«Все субботы будут выходными, а переносы для создания длинных праздничных периодов осуществляются за счет других дней», — заявил он.

С практической точки зрения, знание этих деталей позволяет сотрудникам и работодателям оптимально планировать рабочую нагрузку, графики отпусков и проекты.

Особое внимание стоит уделить четырем сокращенным на один час рабочим дням: 30 апреля, 8 мая, 11 июня и 3 ноября. Также депутат напомнил расчетные нормы рабочего времени: при стандартной 40-часовой неделе она составит 1972 часа, при 36-часовой — 1774,4 часа, а при 24-часовой — 1181,6 часа.

