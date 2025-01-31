В Госдуме в продаже появился сувенирный чайный набор за 180 тыс. руб.

В нижней палате российского парламента работает сувенирный магазин. В нем выставили сувенирный чайный набор стоимостью в 180 тыс. руб. Об этом сообщил телеграм-канал «Юнашев LIVE».

Сувенирный магазин в Госдуме невелик: он занимает всего 20 кв. м площади. Зато он набит разнообразными предметами, стоимость которых иной раз выглядит совсем нескромно. Так нарды там стоят 59 тыс. руб., правда, доска выполнена из ценной породы дерева. Сувенирный набор с логотипом РЖД в этой лавке стоит 180 тыс. руб. Самым дешевым и скромным товаром является нагрудный значок в виде двуглавого орла: он стоит 3 тыс. руб.

«В общем, из Думы можно принести не только эксклюзивные новости, но и порядочный такой набор ценностей — кому какой по карману или по душе», — иронизирует микроблог.

Ранее эксперт стоматолог Мэдисон заявил, что самыми опасными напитками для зубов считаются красное вино и кола. Кофе является менее вредным напитком, чай вредит зубам минимально. Это стало известно по итогу серии опытов.