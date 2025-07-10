Владимир Зеленский заявил, что переговоры между Россией и Украиной в ближайшее время не состоятся. По его словам, стороны сначала должны завершить согласованные обмены. Об этом сообщил РБК.

Украинская сторона вновь откладывает возможность переговорного процесса с Россией. Как заявил Владимир Зеленский, на текущем этапе диалог невозможен до завершения ранее согласованных между сторонами обменных процедур.

Заявление прозвучало на фоне продолжающегося противостояния, когда любые дипломатические контакты между Москвой и Киевом приобретают особую значимость. Российская сторона неоднократно подчеркивала готовность к переговорам, однако украинские власти выдвигают новые условия для их возобновления. При этом конкретные сроки завершения упомянутых Зеленским обменных процедур остаются неясными, что оставляет вопрос о возобновлении переговоров открытым.

Ранее стало известно, что Зеленский долгое время не знал о Волынской трагедии.