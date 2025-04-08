В Госдуме высказались о слухах про возможный дефицит лимонов в России

Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина рассказала «Газете.Ru», что в России не случится дефицит лимонов после решения Турции о приостановке экспорта.

Парламентарий напомнила, что Турция никогда не являлась единственным поставщиком лимонов. Россия закупается также у ЮАР, Аргентины и Китая. И хотя Оглобина опровергла дефицит желтого фрукта в стране, она обратила внимание на снижение некоторых показателей еще до решения Анкары.

«С января по октябрь 2024 года было ввезено на 12,54 т меньше, чем в прошлом году — поставки сократились с 99,86 т до 87,32 т, то есть примерно на 13%», — сказала Оглоблина.

До этого Россельхознадзор также отмечал, что завоз лимонов из Турции снизился в 2024 году на 9,9% по сравнению с показателями 2023-го.

Отметим, что решение Турции о приостановке экспорта лимонов в РФ не носит политический характер: в стране хотят удовлетворить внутренний спрос. Дело в том, что сезон выдался холодным, что отразилось на качестве и количестве урожая.