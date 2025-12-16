В Госдуме высказались о трагедии в одинцовской школе

По словам парламентария, ребенка необходимо «постоянно занимать кружками, деятельностью, активностью», чтобы не оставлять пространства для опасной «пустоты». Это прямая реакция на ЧП, где девятиклассник с ножом напал на учеников, оборвав жизнь десятилетнего мальчика.

Милонов видит корень проблемы в историческом разрыве: отказе от всеобщей детской организации в 90-х годах, что, по его мнению, «заложило бомбу под фундамент будущих поколений». При этом парламентарий делает важную оговорку: он говорит не о возврате к прошлому в его идеологическом оформлении. Он предлагает создать новую, современную всеобщую структуру — «уже без Лениных и прочей идеологической трухи». По словам депутата, важно воспитать не «маленьких психопатов», а «молодых героев и патриотов» через школу и общественную жизнь.

То есть Милонов предлагает создать максимальную загруженность ребенка организованной полезной деятельностью плюс подключить к этому массовую внесемейную и внеурочную среду.

Напомним, нападение мальчик совершил в школе, расположенной в поселке Горки-2. Он успел ранить несколько человек, один из детей погиб. Было возбуждено уголовное дело.

Ранее губернатор Подмосковья высказался о трагедии в одинцовской школе.