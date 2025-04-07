В Госдуме высказались о вероятных проблемах в работе Steam

Ведущаяся Роскомнадзором борьба с хостерами-нарушителями не повлияет на доступность Steam и других международных сервисов, которые придерживаются законодательства России. Об этом в своем телеграм-канале сообщил первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

До этого в некоторых средствах массовой информации появились данные о том, что Роскомнадзор может наложить ограничения на функционирование зарубежных провайдеров хостинга с учетом рисков для ресурсов России.

«Борьба РКН с хостерами-нарушителями не приведет к недоступности Steam и других важных международных интернет-сервисов, которые соблюдают российское законодательство», — заявил Горелкин.

По его словам, регулятором обязательно будет принято во внимание уважительное отношение игровой платформы к законам России. Горелкин подчеркнул, что страдать придется иностранным компаниям, «закрывающим глаза» на пользование своими мощностями мошенниками, пиратами и людьми, занимающимися распространением попадающего под запрет контента.

Ранее стало известно о том, что в Steam произошел сбой глобального масштаба.