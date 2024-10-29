В Госдуме высказались о возможности применения ядерного оружия

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в беседе с RT вероятность применение Россией ядерного оружия.

Как уже озвучивали в России: в ядерных противостояниях не будет победителей. Такого же мнения придерживания депутат Чепа. По его словам, применение такого мощного оружия приведет к массовым трагедиями и биологической катастрофе, это прекрасно понимают и по этой причине правила прописывают в ядерной доктрине.

Однако есть события, которые действительно могли бы стать аргументированной и законной причиной применения ядерного оружия. Пока о таких сценариях речи не идет.

«Это сугубо крайняя мера», — заключил депутат.

Напомним, недавно Владимир Путин публично подчеркнул, что применение ядерного оружия является крайней и исключительной мерой безопасности.

Ранее сообщалось, что Белоусов доложил президенту РФ об отработке массированного ядерного удара.