В Госдуме высказались об отношении Трампа к России

Депутат Госдумы Евгений Федоров в беседе с RT прокомментировал мнение из СМИ по поводу агрессивной позиции Дональда Трампа по отношению к России.

По мнению парламентария, разговоры об агрессивной позиции Трампа к Москве не пустые слова. Федоров считает, что республиканец будет действовать даже более жестко, чем бывший лидер Белого дома из демократической партии.

«Так и должно было быть. Мы всегда говорили, что Трамп хуже, чем Байден. Они оба реализуют принцип конкуренции наций и «Великой Америки», — сказал депутат.

Парламентарий подчеркнул, что желание создать «Великую Америку» исключает существование России как сильного государства. Однако изменить это Штаты не в состоянии, ведь у РФ есть стратегическое ядерное оружие.

Политика Трампа, как заключил Федоров, не предполагает завершение поддержки Украины: помощь продолжат оказывать и развивать конфликт, а также продлевать санкционную тему.

Ранее сообщалось, что в Кремле заявили об интенсификации контактов между РФ и США.