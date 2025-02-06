В Госдуме высказались об отношении Трампа к России
Депутат ГД Федоров: мы всегда говорили, что Трамп хуже, чем Байден
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Депутат Госдумы Евгений Федоров в беседе с RT прокомментировал мнение из СМИ по поводу агрессивной позиции Дональда Трампа по отношению к России.
По мнению парламентария, разговоры об агрессивной позиции Трампа к Москве не пустые слова. Федоров считает, что республиканец будет действовать даже более жестко, чем бывший лидер Белого дома из демократической партии.
«Так и должно было быть. Мы всегда говорили, что Трамп хуже, чем Байден. Они оба реализуют принцип конкуренции наций и «Великой Америки», — сказал депутат.
Парламентарий подчеркнул, что желание создать «Великую Америку» исключает существование России как сильного государства. Однако изменить это Штаты не в состоянии, ведь у РФ есть стратегическое ядерное оружие.
Политика Трампа, как заключил Федоров, не предполагает завершение поддержки Украины: помощь продолжат оказывать и развивать конфликт, а также продлевать санкционную тему.
Ранее сообщалось, что в Кремле заявили об интенсификации контактов между РФ и США.