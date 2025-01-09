В Госдуме высказались об уступках России для мира с Украиной

Депутат Госдумы Дмитрий Белик в беседе с RT заявил, что слово «уступки» в контексте украинского конфликта говорить неуместно, особенно, если речь про урегулирование ситуации.

Парламентарий напомнил, что президент неоднократно подчеркивал позицию России и по этой причине использование слова «уступки» в вопросах мира с Украиной использовать нельзя. Кроме того, Белик отметил, что Москва всегда была открыта к переговорам и предлагала диалог, в то время, когда Киев отвергал предложения и всячески раскачивал обстановку. То есть, проблема заключения мира идет с украинской стороны.

«Это киевский режим, нередко делающий взаимоисключающие заявления, бросает из стороны сторону, это Зеленский при любом удобном случае презентует свои далекие от реальности «планы победы», постоянно перетасовывая условия для окончания конфликта и ставя абсурдные ультиматумы», — заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что в МИД РФ заявили о недопустимых предложениях команды Трампа по Украине.