В Госдуме высказались против запрета рассрочки на жилье

Запрещать рассрочку при покупке жилья у застройщиков нецелесообразно, однако такие сделки должны проходить по четким и строгим правилам. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, комментируя ситуацию на рынке недвижимости.

По мнению парламентария, рассрочка уже стала привычным инструментом на рынке жилья и может быть полезной как для покупателей, так и для застройщиков. Он отметил, что в ряде случаев продавцу недвижимости важно зафиксировать продажи, чтобы использовать договоры для привлечения финансирования или решения текущих задач.

Вместе с тем Аксаков подчеркнул, что данный механизм нуждается в жестком регулировании. В первую очередь это касается формирования цены. По его словам, нередко застройщики заявляют о более выгодных условиях рассрочки по сравнению с ипотекой, однако на практике стоимость жилья оказывается завышенной за счет скрытых надбавок.

Особое внимание, по мнению депутата, следует уделить финансовому состоянию покупателей. Он считает принципиально важным, чтобы квартиры в рассрочку приобретали люди, способные выполнять свои обязательства. В противном случае возникают риски, при которых застройщик может изъять объект и перепродать его, создавая цепочку проблемных сделок.

Аксаков предупредил, что при отсутствии четких правил такая практика может перерасти в сложные и непрозрачные схемы. Чтобы избежать злоупотреблений, он предложил законодательно закрепить порядок предоставления рассрочки.

В частности, депутат считает целесообразным, чтобы часть средств по сделке размещалась на депозите и раскрывалась только после окончательного подтверждения покупки со стороны клиента. Такой подход, по его мнению, позволит повысить защищенность покупателей и снизить риски на рынке недвижимости.

Ранее сообщалось, что Московская область вошла в лидеры по объему выданных кредитов в ноябре.