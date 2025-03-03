В Госдуме высмеяли слухи о создании европейской армии

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с «Газетой.Ru» усомнился, что Евросоюз в состоянии собрать свою собственную армию.

Как напомнил эксперт, Макрон и другие европейские политики неоднократно обсуждали возможность создания объединенной армии в ЕС. Однако это осталось на уровне разговоров, ведь реализация плана потребовала бы огромных трат. У каждой из стран союза тем временем свои проблемы и убытки, связанные с оборонной и другими сферами. Как подчеркнул парламентарий: платить больше никто не готов.

«Нужно провести массу переговоров о том, какова будет структура, кто какие полномочия будет иметь, кто какую ответственность будет нести, где будут находиться штабные структуры и ещё огромное количество других вопросов. Ясно, что это все затянется не просто на месяцы, а на годы», – заключил Новиков.

По мнению депутата ГД, Европа так и не решится на создание третьей структуры, а ближайшие годы этого вовсе и не застанут.

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