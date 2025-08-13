Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в беседе с Инфо24 резко раскритиковал заявления Владимира Зеленского о возможном начале третьей мировой войны. Российский парламентарий назвал такие угрозы «полной чушью» и попыткой украинского лидера удержаться у власти.

По словам парламентария, Зеленский — не та фигура, которая способна развязать конфликт мирового масштаба. Он также назвал заявления бывшего комика пустыми. Генерал подчеркнул, что Россия продолжит освобождение территорий, предусмотренных Конституцией, и будет добиваться демилитаризации Украины.

Депутат уделил внимание и роли США в украинском кризисе. По его словам, Дональд Трамп не является миротворцем, а действует исключительно в интересах Америки.

«Угрозы Зеленского начать Третью мировую войну — это полная чушь. <...> Мы с украинцами — один народ, и Украина является частью русского мира, поэтому никакого нацизма там быть не должно. Мы всегда боролись с нацизмом и побеждали. Победим и в этот раз»

Парламентарий также выразил сомнения в искренности западных инициатив по заморозке конфликта. По его версии, это лишь попытка выиграть время для перевооружения украинской армии.

