В Госдуме задумались о материальном вознаграждении для супругов со стажем

В Госдуме задумались о введении денежного вознаграждении для супругов, проживших в браке долгие годы. Подробности сообщает РИА Новости .

Как рассказал глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, такая выплата существует в ряде регионов России. Там семьи, которые праздную юбилеи со дня заключения брака, получают выплаты. Однако сумма зависит от отдельного региона, депутат отметил, что нельзя допускать дискриминации из-за зоны проживания, а потому возникла идея вынести этот вопрос на федеральный уровень.

Депутаты решили, что нужно отдать эту меру поддержки в федеральное ведомство и сделать выплату обязательной и одинаковой для всех. Законопроект с соответствующим предложением уже внести на рассмотрение в Госдуме.

Нилов отметил, что такая выплата станет стимулом для хорошего настроения тех, кто отмечает юбилей со дня создания семьи.

Также Нилов рассказал, как будут рассчитываться суммы, выплачиваемые супругам. Получаемые деньги будут зависеть от количества прожитых вместе лет.