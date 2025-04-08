В Госдуме захотели ограничить продажу микродолей в квартирах

Государственная дума планирует вернуться к рассмотрению вопроса о запрете продажи микродолей в жилых помещениях. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление Светланы Разворотневой, заместителя председателя думского комитета по строительству и ЖКХ.

Сейчас минимальная доля в квартире, которая может быть продана, составляет 6 кв. м. Теперь же парламентарии планируют рассмотреть вопрос об еще большем ужесточении этой нормы.

«Недавно на нашем комитете мы снова обсуждали реанимацию этой законодательной инициативы, тем более, что законопроект был принят в предыдущем созыве в первом чтении», — указала депутат.

По словам Разворотневой, сейчас рассматривается вопрос о возможной продаже в жилье исключительно обособленных помещений, в виде отдельных комнат. Для регистрации в квартире также понадобится владеть обособленной комнатой.

Ранее сообщалось, что Госдума окончательно приняла закон об изменении правил призыва на срочную службу в армию. Теперь принятое решение о призыве будет исполняться в течение года, а не только на протяжении конкретного призывного периода.