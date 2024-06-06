В Госдуме заявили, что Россия может отвечать на ракетные удары врага с территории других стран

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий ответил корреспонденту RT Саргону Хадая, что Россия имеет право ответить на удары противника с территории других, дружественных стран.

Украина может получить дальнобойные ракеты с Запада, которые позволят ударять даже вглубь РФ. На этом фоне Владимир Путин отмечал, что страна вполне может заняться отправкой вооружения в регионы мира, откуда можно наносить удары по чувствительным объектам. Речь про территорию других стран.

«Терпение наше, безусловно, велико. Но не безгранично», — отметил депутат Слуцкий.

По словам парламентария, Россия действительно может ответить использовать земли других стран, если договорится о размещении и поставках вооружения. В случае необходимости эта техника сможет дать адекватный ответ на ракетно-бомбовые удары врага.

Ранее сообщалось, что Москва запросила заседание СБ ООН из-за разрешения ВСУ наносить удары по российским территориям.