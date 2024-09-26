В Госдуме заявили, что состоящим в браке россиянам средства контрацепции «не нужны»

По мнению Милонова, создавать семью следует с «правильным» человеком, а беспорядочные половые связи среди старшеклассников и вовсе являются недопустимыми.

Депутат заявил, что состоящим в браке россиянам не нужно пользоваться контрацепцией. Его слова прозвучали в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Также Виталий Милонов подчеркивает, что продажа презервативов и других противозачаточных средств помогает предотвращать количество абортов и распространение инфекций, передающихся половым путем. При этом он считает, что правильная жизнь с правильным человеком является лучшим решением.

Ранее стало известно, сколько денег россияне потратили на средства контрацепции за полгода.