В Госдуме заявили, что в России не планируют запрещать Zoom и Google Meet

Пока Франция готовится ограничить для госслужащих использование популярных зарубежных сервисов вроде Zoom и Google Meet, в России к подобным шагам относятся сдержанно. На фоне европейских новостей член комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко дал понять: у нас таких запретов пока не предвидится. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Тема, по словам парламентария, в экспертном и законодательном поле даже не обсуждается. Ключевой принцип, который он озвучил, — подобные решения не могут быть спонтанными или политически мотивированными. Единственным основанием для ограничений может стать лишь прямое нарушение IT-компанией российского законодательства, например, в части хранения данных пользователей или сотрудничества с правоохранительными органами. Пока же, как подчеркивает депутат, в отношении платформ для видеосвязи таких претензий и, соответственно, официальных инициатив не возникает.

Он добавил, что такая позиция имеет вполне практические последствия. Миллионы пользователей в России — от школьников и фрилансеров до сотрудников частных компаний — могут продолжать пользоваться привычными инструментами без опасений. Это сохраняет текущую цифровую экосистему, предотвращает хаос и затраты на срочный переход на альтернативные сервисы, которые неизбежно последовали бы за запретом.

По мнению депутата, бизнес и обычные пользователи могут планировать свою деятельность, понимая, что доступ к удобным международным сервисам будет закрыт не внезапно, а лишь в случае их открытого противостояния с российскими законами.

