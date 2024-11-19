Как известно, США отменили запрет на использование украинскими вооруженными силами ракет ATACMS для атак вглубь России. Депутат Госдумы Евгений Федоров считает, что такое решение может быть связано с попытками дестабилизировать ситуацию в Москве. Об этом он заявил в беседе с Инфо24.

Федоров предполагает, что первыми целями могут стать города Курской области. Затем американские военные начнут выбирать более удаленные населенные пункты. По словам спикера ГД, они хотят компенсировать недостатки украинской армии более высоким техническим оснащением.

Он также подчеркивает, что действия США направлены не на достижение военных успехов в Курской области, а на создание условий для возможного переворота в российской столице.

Ранее Федоров в качестве ответа на эти действия предложил использовать стратегию Советского Союза времен холодной войны, заключающуюся в нацеливании ядерных ракет на американские города.

Он считает, что это может стать основой для переговоров, в ходе которых можно будет обсуждать снятие определенных целей в зависимости от достигнутых результатов.