В Госдуме заявили о выгоде для России от введенных Трампом пошлин

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев заявил в беседе с RT, что Россия может получить определенные преференции от торговых пошлин, введенных Дональдом Трампом против почти 200 стран.

Как пояснил Гутенев, торговые пошлины изменят цены на товары из Юго-Восточной Азии. Это может привести к снижению спроса на территории США. В итоге могут возникнуть торговые излишки, которые будут вынуждены продавать с определенными дисконтами. По итогу, по словам депутата, рубль укрепится, а потребители могут получить с этого выгоду.

«Вполне вероятно, в краткосрочной перспективе в районе 10—15%», — считает Гутенев.

Ранее Дональд Трамп ввел импортные пошлины против почти всех стран мира. В первую очередь это коснулось легковых машин и автозапчастей. России не оказалось в тарифном списке из-за отсутствия прямой торговли Штатов с РФ после 2022 года.