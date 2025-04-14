В Госдуме заявили о жестком ответе ФРГ на поставки ракет Taurus Украине

Член комитета Госдумы по обороне генерал Виктор Соболев в беседе с Инфо24 рассказал , чего последует при сценарии, если Германия поставит дальнобойные ракеты Taurus Украине.

По словам депутата, ракеты в случае передачи Украине станут законными целями ВС РФ, если их используют для ударов по энергетическим или гражданским объектам.

«Точно так же как сейчас ВСУ бьют по Казани, по Энгельсу, по Рязани и нефтеперерабатывающим заводам в Краснодарском крае. Да, такие удары наносят нам ущерб, но на ход СВО они не влияют», — пояснил Соболев.

Парламентарий отметил, что запуск ракет Taurus невозможен без иностранных военнослужащих — их тоже могут отправить на Украину. По предположению Соболева, Россия может жестко ответить Германии на недружественные шаги.

Ранее Кремль предостерег Германию от поставок ракет Taurus Украине. Выпустили предупреждение о последствиях.