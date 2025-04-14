На брифинге для журналистов пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что, судя по высказываниям будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца, он является сторонником тех, что способен создавать и предпринимать те шаги, которые только увеличат эскалацию вокруг украинского конфликта. Ранее Мерц отметил, что Германия готова поставить Украине крылатые ракеты Taurus, но это решение должно быть одобрено странами ЕС.

При этом, по словам Пескова, аналогичные позиции имеются и в других столицах стран Европы, которые явно не склонны к поиску и выходу на мирные переговоры, а скорее наоборот, к продолжению войны.

Напомним, ранее в Германии представили новый план развития армии.