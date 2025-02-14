За провокацией на Чернобыльской АЭС может стоять не только Киев, но и Лондон. Об этом заявил RT руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Пока одни страны ищут пути достижения мира на Украине, ВСУ устраивают провокации на Чернобыльской атомной станции. Инцидент зафиксировали эксперты МАГАТЭ: был взрыв, так как на крышку над четвертым энергоблоком упал дрон, но чей именно — не уточнили. Зеленский обвинил в произошедшем Россию, как делает это традиционно при любых собственных диверсиях и провокациях. Однако депутат Милонов убежден: опасную ситуацию создали ВСУшники при британской поддержке.

По словам парламентария, история удобна для Киева, ведь именно 14 февраля дают старт Мюнхенской конференции по безопасности, где будут обсуждать судьбу Украины. К тому же, Брюссель, Лондон и европейских политиков в целом беспокоит, что они не могут дальше демонизировать Россию: стратегия терпит крах, так как всему миру становятся очевидны успехи РФ на поле боя. Вдобавок к этому США тоже поменяли курс на более «дружественный» к России.

«Все, что коллективной «англичанке» остается, — это подло и жестоко гадить. Впрочем, как и всегда. Ну что ж, будем и дальше бить врага на всех фронтах, в том числе на информационном. Правда как вода — дорогу найдет. Победа будет за нами», — уверен собеседник RT из ГД.

Напомним, что взрыв на Чернобыльской АЭС случился в ночь с 13 на 14 февраля. Уровень радиации в районе станции эксперты МАГАТЭ оценили как нормальный.