В Государственной думе резко отреагировали на последние заявления Дональда Трампа о необходимости сокращения сроков специальной военной операции. Депутат Олег Матвейчев в эксклюзивном комментарии Life.ru назвал экс-президента США политическим банкротом, чьи слова не стоят внимания.

По словам Матвейчева, Трамп полностью потерял поддержку даже среди республиканцев, что делает его угрозы абсолютно бесполезными. Политик подчеркнул, что у США и НАТО не осталось реальных рычагов давления на Россию. Все, что остается Западу — попытки дестабилизировать ситуацию через информационные атаки и провокации.

«Это посмешище, болтун, который каждый день говорит какие-то разные вещи. Завтра он будет говорить еще что-нибудь, послезавтра ещё что-нибудь. Просто, видимо, у него вместо головы какой-то генератор случайных фраз стоит», — заявил депутат.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Медведев назвал ультиматумы Дональда Трампа шагами в сторону войны.